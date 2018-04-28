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У поліції назвали дві версії нічного вибуху авто

Субота, 28 квітня 2018, 13:34
У поліції назвали дві версії нічного вибуху авто

Слідство розглядає дві версії вибуху гранати в автомобілі у Дарницькому районі Києва, внаслідок чого один чоловік загинув, один зазнав поранень.

Про це 28 квітня повідомив начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко. 

"Було встановлено, що граната вибухнула безпосередньо в авто, є кілька свідків цього. Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 115 КК - "умисне вбивство".  Розглядається кілька версій: замах на вбивство двох осіб - тобто хтось закинув гранату в автомобіль, а також  версія необережного поводження із вибуховими речовинами, що призвело до смерті та травмування людей", - повідомив Крищенко.

За даними слідчих, особи, які перебували в автомобілі, були знайомі між собою.

"Ці люди (учасники інциденту - ред.) - кияни, знайомі між собою... Вибух автомобіля пролунав через кілька секунд, коли один з них сів в авто і вони поїхали. Зі слів свідків, після вибуху до автомобіля ніхто не наближався і з нього не виходив. Інші обставини з'ясовуються", - уточнив Крищенко. 

Він додав, що потерпілого прооперували, у результаті вибуху він отримав тяжкі ушкодження, тож поки слідчі не мали змоги з ним поспілкуватися.

Нагадаємо, в ніч на 28 квітня у Дарницькому районі Києва внаслідок вибуху в автомобілі загинув чоловік, ще одну людину було госпіталізовано з пораненнями.  

За попередніми висновками експертів, в автомобілі "Шевроле", який рухався, вибухнула граната. 

Українська правда
Теми: Київполіціявибухжертви
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