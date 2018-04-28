В полиции назвали две версии ночного взрыва авто

Следствие рассматривает две версии взрыва гранаты в автомобиле в Дарницком районе Киева, в результате чего один человек погиб, один получил ранения.

Об этом 28 апреля сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Было установлено, что граната взорвалась непосредственно в авто, есть несколько свидетелей этого. Событие квалифицировано по ч.2 ст.115 УК - "умышленное убийство". Рассматривается несколько версий: покушение на убийство двух человек - то есть кто-то забросил гранату в автомобиль, а также версия неосторожного обращения с взрывчатыми веществами, повлекшее смерть и травмирование людей", - сообщил Корищенко.

По данным следователей, лица, находившиеся в автомобиле, были знакомы между собой.

"Эти люди (участники инцидента - ред.) - киевляне, знакомы между собой ... Взрыв автомобиля раздался через несколько секунд, когда один из них сел в авто и они уехали. По словам свидетелей, после взрыва к автомобилю никто не приближался и из него не выходил. Другие обстоятельства выясняются", - уточнил Крищенко.

Он добавил, что пострадавший в результате взрыва прооперирован, он получил тяжелые повреждения и пока что следователи не могли с ним пообщаться.

Напомним, в ночь на 28 апреля в Дарницком районе Киева в результате взрыва в автомобиле погиб человек, еще один человек был госпитализирован с ранениями.

По предварительным выводам экспертов, в автомобиле "Шевроле" во время движения взорвалась граната.