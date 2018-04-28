Стало відомо, коли українські туристи зможуть вилетіти з Шарм-ель-Шейху

Авіарейс для понад 200 українських туристів, які не змогли вчасно вилетіти з Шарм-ель-Шейха (Єгипет) до Львова, планується на вечір 28 та ніч 29 квітня.

Про це Українській правді повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Керівництво туристичної компанії повідомило, що планує вивезти туристів, які затрималися у Шарм-ель-Шейху двома рейсами: о 21:00 - виліт літака до Єгипту о 16:00, початок трансферу з готелю до аеропорту - о 18:00, та о 2:30", - повідомив представник МЗС.

Кирилич підкреслив, що терміни для виліту українців можуть змінитися, а справа перебуває на контролі посольства України в Єгипті.

У Департаменті консульської служби МЗС України також повідомили, що виліт чартерного літака авіакомпанії YanAir 5216 з 215 українськими туристами до Львова з аеропорту м.Шарм-ель-Шейх було затримано 27 квітня 2018 року за технічних причин.

"Також через певні причини не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії EgyptAir, що був зафрахтований українським авіаперевізником. Всі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч, та були забезпечені водою і харчами", - зазначили у департаменті МЗС.

"Прибуття нового літака на заміну очікується о 17:00 і виліт з пасажирами, відповідно о 18:00. Збір пасажирів на виїзд до аеропорту почнеться після отримання повідомлення про виліт запасного літака з України", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, українські туристи другу добу не можуть вилетіти з Шарм-ель-Шейха та очікують на відправлення до Львова. Серед понад 200 осіб близько 40 - діти.