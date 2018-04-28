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Стало известно, когда украинские туристы смогут вылететь из Шарм-эль-Шейха

Суббота, 28 апреля 2018, 14:54

Авиарейс для более 200 украинских туристов, которые не смогли вовремя вылететь из Шарм-эль-Шейха (Египет) во Львов, планируется на вечер 28 и ночь 29 апреля.

Об этом Украинской правде сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Руководство туристической компании сообщило, что планирует вывезти туристов, которые задержались в Шарм-эль-Шейхе двумя рейсами: в 21:00 - вылет самолета в Египет в 16:00, начало трансфера из отеля в аэропорт - в 18:00, и в 2:30", - сообщил представитель МИД.

Кирилич подчеркнул, что сроки для вылета украинцев могут измениться, а дело находится на контроле посольства Украины в Египте.

В Департаменте консульской службы МИД Украины также сообщили, что вылет чартерного самолета авиакомпании YanAir5216 с 215 украинскими туристами во Львов из аэропорта Шарм-эль-Шейх был задержан 27 апреля 2018 года по техническим причинам.

"Также по определенным причинам не смог вылететь в Украину самолет авиакомпании EgyptAir, который был зафрахтован украинским авиаперевозчиком. Все пассажиры были перевезены в гостиницу Experience Park Land, где разместились на ночь, и были обеспечены водой и продуктами", - отметили в департаменте МИД.

"Прибытие нового самолета на замену ожидается в 17:00 и вылет с пассажирами, соответственно в 18:00. Сбор пассажиров на выезд в аэропорт начнется после получения сообщения о вылете запасного самолета из Украины", - отметили в ведомстве.

Напомним, украинские туристы вторые сутки не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха и ожидают отправки во Львов. Среди более 200 человек около 40 - дети.

Украинская правда

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Темы: ЕгипеттуризмМИД
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