Аваков наказав нагородити 65 "оперів" вогнепальною зброєю
Субота, 28 квітня 2018, 17:05
За наказом глави МВС Арсена Авакова 65 працівників карного розшуку Нацполіції отримали відзнаки у вигляді бойової зброї.
Про це 28 квітня повідомив голова Нацполіції Серій Князєв.
"65 оперів карного розшуку наказом Арсена Авакова нагороджені найкращою відзнакою: бойовою зброєю ... Кожен у свій час переміг у своїх регіонах особливо небезпечних злочинців. В очах побачив спокійну впевненість, у декого - хитрість", - зазначив глава НП.
Як уточнили у департаменті комунікації МВС, відомчі заохочувальні відзнаки МВС "Вогнепальна зброя" отримали розшуковці територіальних підрозділів Нацполіції.
"Всередині країни триває війна з криміналітетом, і ви маєте залишатися сильною бойовою одиницею", - заявив Князєв.