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Аваков наказав нагородити 65 "оперів" вогнепальною зброєю

Субота, 28 квітня 2018, 17:05
Аваков наказав нагородити 65 оперів вогнепальною зброєю

За наказом глави МВС Арсена Авакова 65 працівників карного розшуку Нацполіції отримали відзнаки у вигляді бойової зброї. 

Про це 28 квітня повідомив голова Нацполіції Серій Князєв. 

"65 оперів карного розшуку наказом Арсена Авакова нагороджені найкращою відзнакою: бойовою зброєю ... Кожен у свій час переміг у своїх регіонах особливо небезпечних злочинців. В очах побачив спокійну впевненість, у декого - хитрість", - зазначив глава НП. 

 

Як уточнили у департаменті комунікації МВС, відомчі заохочувальні відзнаки МВС "Вогнепальна зброя" отримали розшуковці територіальних підрозділів Нацполіції.

"Всередині країни триває війна з криміналітетом, і ви маєте залишатися сильною бойовою одиницею", - заявив Князєв. 

Теми: МВСАваковзброя
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