Аваков приказал наградить 65 "оперов" огнестрельным оружием
Суббота, 28 апреля 2018, 17:05
По приказу главы МВД Арсена Авакова 65 работников уголовного розыска Нацполиции получили награды в виде боевого оружия.
Об этом 28 апреля сообщил глава Нацполиции Серий Князев.
"65 оперов уголовного розыска приказом Арсена Авакова награждены лучшей наградой: боевым оружием ... Каждый в свое время победил в своих регионах особо опасных преступников. В глазах увидел спокойную уверенность, у некоторых - хитрость", - отметил глава НП.
Как уточнили в департаменте коммуникации МВД, ведомственные награды "Огнестрельное оружие" получили работники уголовного розыска территориальных подразделений Нацполиции.
"Внутри страны идет война с криминалитетом, и вы должны оставаться сильной боевой единицей", - заявил Князев.