Аваков приказал наградить 65 "оперов" огнестрельным оружием

795 просмотров
Суббота, 28 апреля 2018, 17:05

По приказу главы МВД Арсена Авакова 65 работников уголовного розыска Нацполиции получили награды в виде боевого оружия.

Об этом 28 апреля сообщил глава Нацполиции Серий Князев.

"65 оперов уголовного розыска приказом Арсена Авакова награждены лучшей наградой: боевым оружием ... Каждый в свое время победил в своих регионах особо опасных преступников. В глазах увидел спокойную уверенность, у некоторых - хитрость", - отметил глава НП.

 

Как уточнили в департаменте коммуникации МВД, ведомственные награды "Огнестрельное оружие" получили работники уголовного розыска территориальных подразделений Нацполиции.

"Внутри страны идет война с криминалитетом, и вы должны оставаться сильной боевой единицей", - заявил Князев.

Темы: МВД Аваков оружие
powered by lun.ua
По теме
Аваков о Бочковском: Он не будет главой ГСЧС. Это казус суда 27 апреля 2018, 17:07
Аваков считает Бочковского не достойным должности главы ГСЧС 27 апреля 2018, 13:18
МВД отвергает обвинения конгрессменов США в поддержке антисемитизма 27 апреля 2018, 00:02
Все новости
Главные новости
В Украине изменили правила начисления субсидий
Стало известно, когда украинские туристы смогут вылететь из Шарм-эль-Шейха
Fitch обновило кредитные рейтинги Украины
Более 200 украинских туристов "застряли" в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Все новости