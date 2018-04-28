Аваков приказал наградить 65 "оперов" огнестрельным оружием

По приказу главы МВД Арсена Авакова 65 работников уголовного розыска Нацполиции получили награды в виде боевого оружия.

Об этом 28 апреля сообщил глава Нацполиции Серий Князев.

"65 оперов уголовного розыска приказом Арсена Авакова награждены лучшей наградой: боевым оружием ... Каждый в свое время победил в своих регионах особо опасных преступников. В глазах увидел спокойную уверенность, у некоторых - хитрость", - отметил глава НП.

Как уточнили в департаменте коммуникации МВД, ведомственные награды "Огнестрельное оружие" получили работники уголовного розыска территориальных подразделений Нацполиции.

"Внутри страны идет война с криминалитетом, и вы должны оставаться сильной боевой единицей", - заявил Князев.