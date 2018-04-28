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СЦКК: Бойовики б'ють з важкої зброї під час ремонту ДФС

Субота, 28 квітня 2018, 17:12

Бойовики ОРДЛО порушують режим припинення вогню під час здійснення ремонтно-відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції.

Про це 28 квітня повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на заяву української сторони СЦКК. 

"Починаючи з 10:00 бойовики тричі обстріляли прилеглі до ДФС території із застосуванням мінометів 82 та 120 калібру та стрілецької зброї. Обстріл району ДФС бойовики здійснили попри проведення тут дзеркального патрулювання спостерігачами української сторони СЦКК та СММ ОБСЄ", - йдеться у заяві.

Внаслідок дій бойовиків безпечне пересування робочого персоналу до ДФС для забезпечення роботи станції було зірвано. 

"Обстріл бойовиками ДФС, яка забезпечує водою майже 600 тисяч мешканців Донбасу, є черговою провокацією з метою скомпрометувати ЗСУ", - наголосили спостерігачі з української сторони СЦКК. 

Теми: АТОДонбасМінські угоди
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