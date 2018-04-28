СЦКК: Боевики бьют из крупного калибра во время ремонта ДФС

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Суббота, 28 апреля 2018, 17:12

Боевики ОРДЛО нарушают режим прекращения огня при осуществлении ремонтно-восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции.

Об этом 28 апреля сообщили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК.

"Начиная с 10:00 боевики трижды обстреляли прилегающие к ДФС территории с применением минометов 82 и 120 калибра и стрелкового оружия. Обстрел района ДФС боевики осуществили несмотря на проведение здесь зеркального патрулирования наблюдателями украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ", - говорится в заявлении.

В результате действий боевиков безопасное передвижение рабочего персонала к ДФС для обеспечения работы станции было сорвано.

"Обстрел боевиками ДФС, которая обеспечивает водой почти 600 тыс. жителей Донбасса, является очередной провокацией с целью скомпрометировать ВСУ", - отметили наблюдатели из украинской стороны СЦКК.

Темы: АТО Донбасс Минские соглашения
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