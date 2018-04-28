Штаб: У зоні АТО - 21 обстріл, п'ятеро поранених і травмованих

У суботу в зоні проведення АТО бойовики здійснили 21 обстріл, троє українських бійців зазнали поранень, двоє отримали бойове травмування.

Про це ввечері 28 квітня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На донецькому напрямку бойовики вели обстріли біля Авдіївки із заборонених "Мінськом" мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під Богданівкою та Новотроїцьким бойовики застосували міномети калібру 120 мм, з 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по силах АТО біля шахти "Бутівка", з гранатометів – неподалік Талаківки, великокаліберних кулеметів – в районі Гнутового та Водяного, стрілецьку зброю застосували біля Широкиного, Гнутового, Талаківки і Кам’янки. Біля Мар'їнки вогонь вів снайпер.

На луганському напрямку опорні пункти сил АТО поблизу Новотошківського обстріляно із заборонених 120 та 82 мм мінометів. Міномети калібру 120 мм противник застосував під Троїцьким та Луганським, з 82 мм мінометів та гранатометів вогонь вівся поблизу Причепилівки, з озброєння БМП – біля Троїцького, з гранатометів – в районі Луганського.