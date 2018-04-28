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Штаб: В зоне АТО - 21 обстрел, пятеро раненых и травмированных

Суббота, 28 апреля 2018, 19:17

В субботу в зоне проведения АТО боевики совершили 21 обстрел, трое украинских бойцов получили ранения, двое получили боевые травмы.

Об этом вечером 28 апреля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На донецком направлении боевики вели обстрелы близ Авдеевки из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под Богдановкой и Новотроицким боевики применили минометы калибра 120 мм, 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие боевики применили возле шахты "Бутовка", из гранатометов вели обстрел неподалеку Талаковки, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Гнутово и Водяного, стрелковое оружие применили у Широкино, Гнутово, Талаковки и Каменки. Возле Марьинки огонь вел снайпер.

На луганском направлении опорные пункты сил АТО вблизи Новотошковского обстреляли из запрещенных 120 и 82 мм минометов. Минометы калибра 120 мм противник применил под Троицким и Луганским, из 82 мм минометов и гранатометов огонь велся вблизи Причепиловки, из вооружения БМП - возле Троицкого, из гранатометов - в районе Луганского.

Темы: АТОДонбассМинские соглашения
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