Штаб: В зоне АТО - 21 обстрел, пятеро раненых и травмированных

В субботу в зоне проведения АТО боевики совершили 21 обстрел, трое украинских бойцов получили ранения, двое получили боевые травмы.

Об этом вечером 28 апреля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На донецком направлении боевики вели обстрелы близ Авдеевки из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под Богдановкой и Новотроицким боевики применили минометы калибра 120 мм, 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие боевики применили возле шахты "Бутовка", из гранатометов вели обстрел неподалеку Талаковки, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Гнутово и Водяного, стрелковое оружие применили у Широкино, Гнутово, Талаковки и Каменки. Возле Марьинки огонь вел снайпер.

На луганском направлении опорные пункты сил АТО вблизи Новотошковского обстреляли из запрещенных 120 и 82 мм минометов. Минометы калибра 120 мм противник применил под Троицким и Луганским, из 82 мм минометов и гранатометов огонь велся вблизи Причепиловки, из вооружения БМП - возле Троицкого, из гранатометов - в районе Луганского.