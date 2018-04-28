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Право на субсидії можуть втратити до 20% отримувачів – Мінсоц

Субота, 28 квітня 2018, 23:07
Право на субсидії можуть втратити до 20% отримувачів – Мінсоц

Приблизно 15-20% тих, хто сьогодні отримує субсидії, можуть втратити право на пільги з початку нового опалювального сезону.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко.

Він нагадав, що субсидії можуть втратити люди, які мають нові автомобілі.

"Це автомобілі, молодші 5 років. Тобто, не сам факт здійснення покупки протягом останніх 5 років, а наявність автомобіля, з дня випуску якого минуло менше часу. Тобто, це достатньо коштовні речі", — пояснив він.

Також на субсидію не зможуть претендувати ті, хто має житло з великою квадратурою.

"Для квартир це 120 квадратних метрів, для будинків — 200. Але є виключення для багатодітних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу — тобто, там, де активно проживає велика кількість громадян", — розповів Музиченко.

За його словами, нові правила призначення субсидій мають підвищити ефективність програми житлових субсидій.

"Передбачено більше стимулів для того, щоб наші працездатні громадяни, які не працюють, все-таки вирішували питання щодо свого працевлаштування й отримання доходів. І головне, щоб вони ці доходи показували", — сказав Музиченко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: з наступного опалювального сезону розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири або має тіньову зайнятість.

"Українська правда" у Threads

Теми: субсидії
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