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Право на субсидии могут потерять до 20% получателей - Минсоц

Суббота, 28 апреля 2018, 23:07
Право на субсидии могут потерять до 20% получателей - Минсоц

Примерно 15-20% тех, кто сегодня получает субсидии, могут потерять право на льготы с начала нового отопительного сезона.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

Он напомнил, что субсидии могут потерять люди, имеющие новые автомобили.

"Это автомобили моложе 5 лет. То есть, не сам факт совершения покупки в течение последних 5 лет, а наличие автомобиля, со дня выпуска которого прошло меньше времени. То есть, это достаточно ценные вещи", - пояснил он.

Также на субсидию не смогут претендовать те, кто имеет жилье с большой квадратурой.

"Для квартир это 120 квадратных метров, для домов - 200. Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа - то есть, там, где активно проживает большое количество граждан", - рассказал Музыченко.

По его словам, новые правила назначения субсидий должны повысить эффективность программы жилищных субсидий.

"Предусмотрено больше стимулов для того, чтобы наши трудоспособные граждане, которые не работают, все-таки решали вопрос относительно своего трудоустройства и получения доходов. И главное, чтобы они эти доходы показывали", - сказал Музыченко.

Как сообщалось, Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий: со следующего отопительного сезона рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет большие дома или квартиры или имеет теневую занятость.

Темы: субсидии
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