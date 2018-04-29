МИД Турции: Угроза санкций США не остановит Анкару от покупки С-400 в РФ

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Воскресенье, 29 апреля 2018, 00:05

Турция отвергла предостережения США о приобретении в России систем противовоздушной обороны С-400.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что соглашение о покупке российских С-400 на 2,5 млрд долларов подписано в декабре и не может быть пересмотрено.

По словам министра, Россия "ускоряет процесс" с поставкой ракетных систем по просьбе Анкары.

"Мы завершили процесс с С-400. Это завершенная сделка ... А подход "введем санкции, если вы купите" на Турцию не действует. Турция этого не принимает", - отметил он.

В то же время Чавушоглу заявил, что Турция готова приобрести другое оружие от НАТО.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео предостерег своего турецкого коллегу относительно приобретения российской ракетной системы "земля-воздух". Он напомнил, что Анкара может столкнуться с санкциями в случае покупки С-400.

Заместитель министра обороны Турции в декабре заявил, что первые поставки ракетной системы планируются на первый квартал 2020 года.

Эта сделка, как сообщалось, стоимостью 2,5 миллиарда долларов, вызвала беспокойство на Западе, поскольку Турция является членом НАТО, а системы противовоздушного оружия не могут быть интегрированы в оборону Альянса.

Темы: Турция США Росcия оружие
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