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ОБСЄ: Бойовики на Донбасі погрожували затримати патруль спостерігачів

Неділя, 29 квітня 2018, 01:58
ОБСЄ: Бойовики на Донбасі погрожували затримати патруль спостерігачів

СММ ОБСЄ на Донбасі заявляє, що її спостерігачів зупинили для перевірки підтримувані РФ бойовики на пропускному пункті біля непідконтрольної урядові України Горлівки.

Інцидент стався 28 квітня о 14:00, йдеться в оперативному звіті ОБСЄ.

"28 квітня 2018 року о 14:00 на блокпості, розміщеному на північ від н.п. Горлівка, 6 озброєних членів збройних формувань зупинили патруль СММ, що складався з 5 співробітників на двох броньованих автомобілях, які прямували з підконтрольних до непідконтрольних урядові районів Донецької області", - повідомили в організації.

"Члени збройних формувань вимагали провести огляд багажників автомобілів СММ, і патруль пристав на цю вимогу", - йдеться у звіті.

"Після перевірки багажників вони також вимагали відкрити всі ящики для інструментів з обох автомобілів, щоб "пересвідчитися, що СММ не перевозить зброю", - заявили в ОБСЄ.

Коли спостерігачі пояснили, що, згідно зі своїм мандатом, мають свободу пересування, а схожі вимоги бойовиків це порушують, їм запропонували або виконати вимоги, або повернутися на контрольовану Україною територію.

"Пізніше бойовики заявили, що в разі невиконання їхніх вимог  викличуть "команду спеціального призначення", щоб та відвезла спостерігачів в інше місце для перевірки вмісту обох автомобілів", - йдеться у повідомленні.

"Спостерігачі змогли повернутися на свою базу в окупованому Донецьку лише після того, як показали бойовикам вміст ящиків з інструментами, аптечок і спальників", - підкреслили у Місії.

Теми: ОБСЄДонбасОРДЛО
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