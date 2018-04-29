ОБСЕ: Боевики на Донбассе угрожали задержать патруль наблюдателей

СММ ОБСЕ на Донбассе заявляет, что ее наблюдателей остановили для проверки поддерживаемые РФ боевики на пропускном пункте возле неподконтрольной правительству Украины Горловки.

Инцидент произошел 28 апреля в 14:00, говорится в оперативном отчете ОБСЕ.

"28 апреля 2018 года в 14:00 на блокпосту, расположенном к северу от н.п. Горловка, 6 вооруженных членов вооруженных формирований остановили патруль СММ, состоящий из 5 сотрудников на двух бронированных автомобилях, которые направлялись из подконтрольных к неподконтрольных правительству районов Донецкой области", - сообщили в организации.

"Члены вооруженных формирований требовали провести осмотр багажников автомобилей СММ, и патруль принял это требование", - говорится в отчете.

"После проверки багажников они также требовали открыть все ящики для инструментов с обоих автомобилей, чтобы "убедиться, что СММ не перевозит оружие", - заявили в ОБСЕ.

Когда наблюдатели объяснили, что, согласно мандату, имеют свободу передвижения, а схожие требования боевиков это нарушают, им предложили или выполнить требования, или вернуться на контролируемую Украиной территорию.

"Позже боевики заявили, что в случае невыполнения их требований вызовут "команду специального назначения", чтобы та увезла наблюдателей в другое место для проверки содержания обоих автомобилей", - говорится в сообщении.

"Наблюдатели смогли вернуться на свою базу в оккупированном Донецке только после того, как показали боевикам содержимое ящиков с инструментами, аптечек и спальников", - подчеркнули в Миссии.