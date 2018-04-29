Партія Саргсяна не висуватиме кандидатуру на посаду прем'єра Вірменії

Правляча Республіканська партія Вірменії (РПА), лідером якої є колишній президент і екс-прем'єр Серж Саргсян, заявила, що не буде висувати кандидата на посаду прем'єр-міністра.

Про це заявив речник РПА Едуард Шармазанов, передає "Радіо Свобода".

"Відбулася зустріч з екс-прем'єром Сержем Саргсяном і в.о. прем'єра Кареном Карапетяном. У порядку денному зустрічі було одне питання - внутрішньополітична ситуація і позиція щодо виборів прем'єр-міністра ", - повідомив Шармазанов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Республіканська партія вирішила не висувати кандидата на пост прем'єра Вірменії. Ми обговоримо всіх кандидатів, які будуть висунуті, і до голосування 1 травня приймемо рішення. Змінилася політична ситуація, сьогодні в Вірменії внутрішньополітична криза", - сказав він.

За його словами, партія керується виключно інтересами держави.

"Це усвідомлене рішення. Коли будуть висунуті всі кандидати, ми приймемо рішення на основі наших обговорень. У нас є час до 18:00 30 квітня. На даний момент ми не знаємо, чи є інші кандидати на пост прем'єра, крім Нікола Пашиняна", - підкреслив речник РПА.

Водночас Пашинян заявив, що рішення владної партії не висувати свого кандидата у прем’єр-міністри є "непоганим, але і не достатньо хорошим".

"Щоб було добре, республіканці разом з іншими фракціями повинні підтримати кандидатуру народу. Я готовий зустрітися з усіма депутатами Республіканської партії, щоб довести їм, що ми закриваємо сторінку внутрішньополітичної ненависті", - сказав він на мітингу в місті Ванадзор на півночі Вірменії.

"І якщо вони зроблять цей крок, підтримають кандидата народу, то стануть співавторами цієї історії. Сподіваюся, що політичні сили навіть не спробують вкрасти перемогу народу, тому що це призведе до висилки цих політиків з політичного поля Вірменії", - заявив політик.

За словами Пашиняна, якщо 1 травня прем'єром Вірменії буде обраний інший кандидат, окрім нього, то акції протесту продовжаться з "десятиразовою силою".

"В іншому випадку. Навіть не хочу говорити, що може бути в іншому випадку", - наголосив опозиційний лідер.

На 1 травня вірменська опозиція скликає в Єревані масові протести. Пашинян 28 квітня закликав вірмен вийти на "мирну акцію непокори" у наступні три дні і "заповнити вулиці і площі Єревана" 1 травня.

Нагадаємо, після 10 днів мітингів і акцій протесту проти призначення Сержа Саргсяна на посаду прем'єра 23 квітня він склав повноваження. В.о. глави уряду Вірменії призначено представника правлячої Республіканської партії Карена Карапетяна.

Попри відставку прем’єр-міністра Сержа Саргсяна протестувальники стверджують, що їхні вимоги не виконані, і продовжують вуличні акції.

Лідера протестів - опозиційного депутата Нікола Пашиняна, який вимагає також відсторонення від влади усіх представників Республіканської партії і обрання нового прем'єра, висунули кандидатом на пост глави уряду.

Питання про вибори нового прем'єр-міністра Вірменії буде обговорюватися на спеціальному засіданні Національних Зборів республіки, яке відбудеться 1 травня