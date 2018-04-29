Партия Саргсяна не будет выдвигать кандидатуру на пост премьера Армении

Правящая Республиканская партия Армении (РПА), лидером которой является бывший президент и экс-премьер Серж Саргсян, заявила, что не будет выдвигать кандидата на должность премьер-министра.

Об этом заявил пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, передает "Радио Свобода".

"Состоялась встреча с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном. В повестке дня встречи один вопрос - внутриполитическая ситуация и позиция относительно выборов премьер-министра", - сообщил Шармазанов, передает "Интерфакс-Украина".

Республиканская партия решила не выдвигать кандидата на пост премьера Армении. Мы обсудим всех кандидатов, которые будут выдвинуты, и до голосования 1 мая примем решение. Изменилась политическая ситуация, сегодня в Армении внутриполитический кризис", - сказал он.

По его словам, партия руководствуется исключительно интересами государства.

"Это осознанное решение. Когда будут выдвинуты все кандидаты, мы примем решение на основе наших обсуждений. У нас есть время до 18:00 30 апреля. На данный момент мы не знаем, есть ли другие кандидаты на пост премьера, кроме Никола Пашиняна", - подчеркнул пресс-секретарь РПА.

В то же время Пашинян заявил, что решение правящей партии не выдвигать своего кандидата в премьер-министры является "неплохим, но и недостаточно хорошим".

"Чтобы было хорошо, республиканцы вместе с другими фракциями должны поддержать кандидатуру народа. Я готов встретиться со всеми депутатами Республиканской партии, чтобы доказать им, что мы закрываем страницу внутриполитической ненависти", - сказал он на митинге в городе Ванадзор на севере Армении.

"И если они сделают этот шаг, поддержат кандидата народа, то станут соавторами этой истории. Надеюсь, что политические силы даже не попытаются украсть победу народа, потому что это приведет к высылке этих политиков из политического поля Армении", - заявил политик.

По словам Пашиняна, если 1 мая премьер Армении будет избран другой кандидат, кроме него, то акции протеста продолжатся с "десятикратной силой".

"В ином случае. Даже не хочу говорить, что может быть в другом случае", - подчеркнул оппозиционный лидер.

На 1 мая армянская оппозиция созывает в Ереване массовые протесты. Пашинян 28 апреля призвал армян выйти на "мирную акцию неповиновения" в последующие три дня и "заполнить улицы и площади Еревана" 1 мая.

Напомним, после 10 дней митингов и акций протеста против назначения Сержа Саргсяна на должность премьера 23 апреля он сложил полномочия. И.о. главы правительства Армении назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

Несмотря на отставку Саргсяна протестующие утверждают, что их требования не выполнены, и продолжают уличные акции.

Лидера протестов - оппозиционного депутата Никола Пашиняна, который требует также отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера, выдвинули кандидатом на пост главы правительства.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания республики, которое состоится 1 мая.