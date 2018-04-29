Трамп: Зустріч з лідером КНДР може пройти через 3-4 тижні

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином може пройти через 3-4 тижні.

Про це повідомляє Reuters.

"Я вважаю, що ми проведемо зустріч протягом наступних трьох-чотирьох тижнів. Це буде дуже важлива зустріч щодо денуклеаризації Корейського півострова", - підкреслив Трамп.

Раніше голова Білого дому обговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе можливі дату та місце проведення зустрічі з лідером КНДР.

Нагадаємо, лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Вони зустрілися у прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.