Трамп: Встреча с лидером КНДР может состояться через 3-4 недели
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться через 3-4 недели.
Об этом сообщает Reuters.
"Я считаю, что мы проведем встречу в течение трех-четырех недель. Это будет очень важная встреча относительно денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул Трамп.
Ранее глава Белого дома обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможную дату и место проведения встречи с лидером КНДР.
Напомним, лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.
Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.
Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.