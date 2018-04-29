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Трамп: Встреча с лидером КНДР может состояться через 3-4 недели

Воскресенье, 29 апреля 2018, 03:29
Трамп: Встреча с лидером КНДР может состояться через 3-4 недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться через 3-4 недели.

Об этом сообщает Reuters.

"Я считаю, что мы проведем встречу в течение трех-четырех недель. Это будет очень важная встреча относительно денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул Трамп.

Ранее глава Белого дома обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможную дату и место проведения встречи с лидером КНДР.

Напомним, лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Темы: СШАТрампКНДР
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