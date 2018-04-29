КНДР обіцяє закрити ядерний випробувальний полігон у травні

Лідер КНДР Кім Чен Ін повідомив президенту Південної Кореї Мун Чже Іну, що Пхеньян закриє головний ядерний випробувальний полігон у травні, процес буде відкритим.

Про це на брифінгу повідомив прес-секретар президента Південної Кореї Юн Йон Чан, передає Bloomberg.

За словами прес-секретаря, така домовленість була досягнута лідерами двох країн під час саміту, який пройшов 27 квітня.

Кім Чен Ин пообіцяв запросити журналістів і експертів у сфері безпеки, які будуть контролювати процес закриття.

Він також відкинув заяви про те, що КНДР погодилась демонтувати об'єкти на полігоні, оскільки їх все одно більше не можна використовувати.

"Дехто каже, що Північ знищує об'єкти, що знаходяться в жалюгідному стані, але ви побачите, що це не так", - додав лідер КНДР.

20 квітня Кім Чен Ин оголосив, що Пхеньян заморозить ядерні та ракетні випробування і закриє ядерний випробувальний полігон на півночі країни.

Нагадаємо, лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Вони зустрілися у прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином може пройти через 3-4 тижні.