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КНДР обещает закрыть ядерный испытательный полигон в мае

Воскресенье, 29 апреля 2018, 06:12
КНДР обещает закрыть ядерный испытательный полигон в мае

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что Пхеньян закроет главный ядерный испытательный полигон в мае, процесс будет открытым.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ён Чан, передает Bloomberg.

По словам пресс-секретаря, такая договоренность была достигнута лидерами двух стран во время саммита, который прошел 27 апреля.

Ким Чен Ын пообещал пригласить журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут контролировать процесс закрытия.

Он также отверг заявления о том, что КНДР согласилась демонтировать объекты на полигоне, поскольку их все равно больше нельзя использовать.

"Некоторые говорят, что Север уничтожает объекты, находящиеся в плачевном состоянии, но вы увидите, что это не так", - добавил лидер КНДР.

20 апреля Ким Чен Ын объявил, что Пхеньян заморозит ядерные и ракетные испытания и закроет ядерный испытательный полигон на севере страны.

Напомним, лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться через 3-4 недели.

Темы: КНДРЮжная Кореяядерное оружие
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