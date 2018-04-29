КНДР обещает закрыть ядерный испытательный полигон в мае
Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что Пхеньян закроет главный ядерный испытательный полигон в мае, процесс будет открытым.
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ён Чан, передает Bloomberg.
По словам пресс-секретаря, такая договоренность была достигнута лидерами двух стран во время саммита, который прошел 27 апреля.
Ким Чен Ын пообещал пригласить журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут контролировать процесс закрытия.
Он также отверг заявления о том, что КНДР согласилась демонтировать объекты на полигоне, поскольку их все равно больше нельзя использовать.
"Некоторые говорят, что Север уничтожает объекты, находящиеся в плачевном состоянии, но вы увидите, что это не так", - добавил лидер КНДР.
20 апреля Ким Чен Ын объявил, что Пхеньян заморозит ядерные и ракетные испытания и закроет ядерный испытательный полигон на севере страны.
Напомним, лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.
Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.
Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться через 3-4 недели.