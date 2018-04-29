Times повідомила про втручання російських ботів у британські вибори

Російські боти намагалися допомогти лідеру опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіну виграти минулорічні вибори.

Про це йдеться у спільному розслідуванні газети Times і Університету Суонсі.

"У рамках дослідження вдалося виявити 6,5 тисяч російських аккаунтів у Twitter, які активно агітували за Корбіна за кілька тижнів до виборів. Багато аккаунтів мали у профілі жіночі англійські імена, але насправді керувалися ботами", - пише видання.

"9 із 10 повідомлень, які поширювалися цими аккаунтами, підтримували лідера лейбористів, і навпаки - 9 із 10 твітів, які згадували консерваторів, були негативними. Інтерес до інших основних політичних партій був незначним", - йдеться у дослідженні.

Сама Лейбористська партія, до якої газета звернулася за коментарем, повідомила, що вона "не знає ні про яких автоматизованих ботів, не платила за ці послуги і не знає про прихильників партії, які б цим займалися".

Водночас лейбористи припустили, що російські боти могли підтримувати консерваторів.

Британські науковці заявляють, що виявлені фейкові акаунти - лише вершина айсберга, і закликають Twitter провести більш ґрунтовне розслідування.

Раніше США і Велика Британія заявили, що російські хакери, яких підтримує Кремль, інфікували комп'ютерні маршрутизатори в усьому світі в рамках кампанії, націленої на державні установи, приватні компанії та об’єкти критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, у листопаді 2017 року Британія звинуватила РФ в кібератакахна ЗМІ, телекомунікації та енергетику.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей жорстко розкритикувала Росію, звинувативши її у втручанні в вибори, кібершпіонажі, агресії на Донбасі і незаконній анексії Криму.