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Times сообщила о вмешательстве российских ботов в британские выборы

Воскресенье, 29 апреля 2018, 07:38
Times сообщила о вмешательстве российских ботов в британские выборы

Российские боты пытались помочь лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину выиграть прошлогодние выборы.

Об этом говорится в совместном расследовании газеты Times и Университета Суонси.

"В рамках исследования удалось обнаружить 6 500 российских аккаунтов в Twitter, которые активно агитировали за Корбина за несколько недель до выборов. Много аккаунтов имели в профиле женские английские имена, но на самом деле руководствовались ботами", - пишет издание.

"9 из 10 сообщений, которые распространялись этими аккаунтами, поддерживали лидера лейбористов, и наоборот - 9 из 10 твитов, которые вспоминали консерваторов, были отрицательными. Интерес к другим основным политическим партиям был незначительным", - говорится в исследовании.

Сама Лейбористская партия, к которой газета обратилась за комментарием, сообщила, что она "не знает ни о каких автоматизированных ботах, не платила за эти услуги и не знает ничего о сторонниках партии, которые могли бы этим заниматся".

В то же время лейбористы предположили, что российские боты могли поддерживать консерваторов.

Британские ученые заявляют, что обнаруженные фейковые аккаунты - лишь вершина айсберга, и призывают Twitter провести более детальное расследование.

Ранее США и Великобритания заявили, что российские хакеры, которых поддерживает Кремль, инфицировали компьютерные маршрутизаторы во всем мире в рамках кампании, нацеленной на государственные учреждения, частные компании и объекты критической инфраструктуры.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Британия обвинила РФ в кибератаках на СМИ, телекомуникации и энергетику.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй жестко раскритиковала Россию, обвинив ее во вмешательстве в выборы, кибершпионаже, агрессии на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияРосcиявиборы
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