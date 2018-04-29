У 40 ОТГ проходять вибори

У неділю перші вибори проходять у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських.

Про це написав віце-прем’єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у Facebook.

До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради.

Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться в 1 об’єднаній територіальній громаді, у Волинській області – в 1 ОТГ, у Дніпропетровській області – в 4 ОТГ, у Донецькій області – в 1 ОТГ, у Запорізькій області – в 7 ОТГ, в Івано-Франківській області – в 2 ОТГ, у Кіровоградській області – в 3 ОТГ, у Луганській області – в 1 ОТГ, в Одеській області – в 3 ОТГ, у Полтавській області – в 2 ОТГ, у Рівненській області – в 3 ОТГ, у Сумській області – в 1 ОТГ, у Тернопільській області – в 2 ОТГ, у Харківській області – в 4 ОТГ, у Херсонській області – в 1 ОТГ, у Хмельницькій області – в 2 ОТГ, у Чернівецькій області – в 2 ОТГ.

Окрім того, 29 квітня відбудуться ще й додаткові вибори депутатів у громадах, приєднаних до ОТГ. Зокрема, у Житомирській області такі вибори відбудуться у 2 селищних радах, у Запорізькій області – в 1 сільській раді, у Харківській області – в 1 селищній раді, у Чернівецькій області – 1 селищній раді.

Після проведення виборів 29 квітня загалом в Україні буде створено 705 ОТГ.

Як раніше заявляв Комітет виборців України, перед виборами в об’єднані громади, що відбудуться 29 квітня в різних регіонах України, було зафіксовано багато випадків підкупу виборців, а також факти тиску на кандидатів.