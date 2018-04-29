В 40 ОТО проходят выборы

В воскресенье первые выборы проходят в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских.

Об этом написал вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в Facebook.

В состав этих 40 ОТО вошли 133 местных совета.

В частности, в Винницкой области такие выборы пройдут в 1 объединенной территориальной общине, в Волынской области - в 1 ОТО, в Днепропетровской области - в 4 ОТО, в Донецкой области - в 1 ОТО, в Запорожской области - в 7 ОТО, в Ивано Франковский области - в 2 ОТО, в Кировоградской области - в 3 ОТО, в Луганской области - в 1 ОТО, в Одесской области - в 3 ОТО, в Полтавской области - в 2 ОТО, в Ровенской области - в 3 ОТО, в Сумской области - в 1 ОТО, в Тернопольской области - в 2 ОТО, в Харьковской области - в 4 ОТО, в Херсонской области - в 1 ОТО, В Хмельницкой области - в 2 ОТО, в Черновицкой области - в 2 ОТО.

Кроме того, 29 апреля состоятся еще и дополнительные выборы депутатов в общинах, присоединенных к ОТО. В частности, в Житомирской области такие выборы пройдут в 2 поселковых советах, в Запорожской области - в 1 сельском совете, в Харьковской области - в 1 поселковом совете, в Черновицкой области - 1 поселковом совете.

После проведения выборов 29 апреля в целом в Украине будет создано 705 ОТО.

Ранее Комитет избирателей Украины сообщал, что накануне выборов в объединенные общины, которые состоятся 29 апреля в разных регионах Украины, было зафиксировано много случаев подкупа избирателей, а также факты давления на кандидатов.