У Міноборони розповіли про стан поранених військових

Стан здоров’я двох поранених у суботу військовослужбовців – середньої важкості, інших п’яти – задовільний.

Про це повідомив на брифінгу в неділю речник Міноборони з питань АТО Максим Праута.

Він підтвердив, що внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців ЗСУ отримали поранення, ще троє – бойове травмування.

Загалом протягом минулої доби на лінії зіткнення зафіксовано 61 прицільний ворожий обстріл українських опорних пунктів.

Ворог здійснив 5 пострілів з танку, 20 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустив близько 50 мін з мінометів 120 калібру та майже 80 – з мінометів калібру 82 мм.

Українські військові 30 разів були змушені відкрити вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння, не заборонене Мінськими домовленостями.

Праута також повідомив, що з опівночі станом на дев’яту годину ранку неділі противник здійснив 12 прицільних обстрілів українських опорних пунктів.

Один з цих обстрілів відбувся на Луганському напрямку, тут з близько опівночі наші позиції в районі Причепилівки протягом півгодини ворог обстрілював з артилерії калібру 122 мм. У бік військових ЗСУ випущено 3 снаряди.

Решта 11 прицільних обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Противник застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Тричі під обстріл потрапили захисники Красногорівки, по два рази були обстріляні позиції Збройних Сил України поблизу Водяного, Авдіївки та шахти Бутівка. Ще по одному обстрілу зафіксовано в районі Широкиного та Мар’їнки.