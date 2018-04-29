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В Минобороны рассказали о состоянии раненых военных

Воскресенье, 29 апреля 2018, 13:45

Состояние здоровья двух раненых в субботу военнослужащих - средней тяжести, остальных пяти - удовлетворительное.

Об этом сообщил на брифинге в воскресенье спикер Минобороны по вопросам АТО Максим Праута.

Он подтвердил, что в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое - боевые травмы.

Всего в течение минувших суток на линии соприкосновения зафиксирован 61 прицельный вражеский обстрел украинских опорных пунктов.

Враг совершил 5 выстрелов из танка, 20 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустил около 50 мин из минометов 120 калибра и почти 80 - из минометов калибра 82 мм.

Украинские военные 30 раз были вынуждены открыть ответный огонь, применяя штатное пехотное вооружение, не запрещенное Минскими договоренностями.

Праута также сообщил, что с полуночи по состоянию на девять часов утра воскресенья противник совершил 12 прицельных обстрелов украинских опорных пунктов.

Один из этих обстрелов произошел на Луганском направлении, здесь с около полуночи наши позиции в районе Причепиловка течение получаса враг обстреливал из артиллерии калибра 122 мм. В сторону военных ВСУ выпущено 3 снаряда.

Остальные 11 прицельных обстрелов зафиксированы на Донецком направлении. Противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Трижды под обстрел попали защитники Красногоровки, по два раза были обстреляны позиции Вооруженных Сил Украины вблизи Водяного, Авдеевки и шахты Бутовка. Еще по одному обстрелу зафиксировано в районе Широкино и Марьинки.

Темы: АТО
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