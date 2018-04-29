Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кім Чен Ин готовий зустрітися з лідером Японії – президент Південної Кореї

Неділя, 29 квітня 2018, 20:32
Кім Чен Ин готовий зустрітися з лідером Японії – президент Південної Кореї

Президент Південної Кореї Мун Дже Ін повідомив прем'єр-міністру Японії Сіндзо Абе, що лідер КНДР Кім Чен Ин готовий зустрітися з японським лідером.

Як повідомляє Yonhap, про це йшлося під час телефонних переговорів між Муном та Абе у неділю.

Сторони обговорили зустріч між лідерами Північної та Південної Кореї, що відбулася у п'ятницю.

Мун сказав Абе, що він передавав надію Японії на нормалізацію зв'язків з Пхеньяном під час саміту. Він також повідомив Абе, що Кім Чен Ин готовий зустрітися з японським лідером.

"Президент Мун запропонував прокласти міст між Північною Кореєю та Японією", - заявив речник президента Південної Кореї.

27 квітня лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Вони зустрілися у прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

28 квітня президент США Дональд Трамп обговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе можливі дату та місце проведення зустрічі з лідером КНДР.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРЯпоніяПівденна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
КНДР
США приділяють "пильну увагу" військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп
Байден пообіцяє "суттєві" кроки для захисту Південної Кореї від можливої атаки КНДР – Reuters
Медведєев лякає, що Росія озброїть КНДР, якщо Південна Корея дасть зброю Україні
Останні новини
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: