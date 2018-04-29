Кім Чен Ин готовий зустрітися з лідером Японії – президент Південної Кореї

Президент Південної Кореї Мун Дже Ін повідомив прем'єр-міністру Японії Сіндзо Абе, що лідер КНДР Кім Чен Ин готовий зустрітися з японським лідером.

Як повідомляє Yonhap, про це йшлося під час телефонних переговорів між Муном та Абе у неділю.

Сторони обговорили зустріч між лідерами Північної та Південної Кореї, що відбулася у п'ятницю.

Мун сказав Абе, що він передавав надію Японії на нормалізацію зв'язків з Пхеньяном під час саміту. Він також повідомив Абе, що Кім Чен Ин готовий зустрітися з японським лідером.

"Президент Мун запропонував прокласти міст між Північною Кореєю та Японією", - заявив речник президента Південної Кореї.

27 квітня лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Вони зустрілися у прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

28 квітня президент США Дональд Трамп обговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе можливі дату та місце проведення зустрічі з лідером КНДР.