Лидер КНДР готов встретиться с премьером Японии - президент Южной Кореи

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Воскресенье, 29 апреля 2018, 20:32

Президент Южной Кореи Мун Дже Ин сообщил премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов встретиться с японским лидером.

Как сообщает Yonhap, об этом шла речь во время телефонных переговоров между Муном и Абэ в воскресенье.

Стороны обсудили встречу между лидерами Северной и Южной Кореи, состоявшуюся в пятницу.

Мун сказал Абэ, что он передавал надежду Японии на нормализацию связей с Пхеньяном во время саммита. Он также сообщил Абэ, что Ким Чен Ын готов встретиться с японским лидером.

"Президент Мун предложил проложить мост между Северной Кореей и Японией", - заявил пресс-секретарь президента Южной Кореи.

27 апреля лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

28 апреля президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможную дату и место проведения встречи с лидером КНДР.

Украинская правда
Темы: КНДР Япония Южная Корея
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