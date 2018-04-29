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Дуров кличе москвичів на мітинг проти блокування Telegram

Неділя, 29 квітня 2018, 22:37

Офіційний сервісний акаунт Telegram розіслав користувачам у Росії повідомлення про акцію проти блокування месенджера, яка пройде в Москві 30 квітня.

Як пише "Медуза", повідомлення містить посилання на запис засновника Telegram Павла Дурова – перший у його російськомовному телеграм-каналі, що був створений 29 квітня.

Дуров називає мітинг 30 квітня "історичним шансом для москвичів висловити спільну позицію".

"Хтось скаже, що мітинг нічого не змінить. Це не так. Росія перебуває на роздоріжжі - повномасштабна цензура ще не була введена. Якщо не діяти, Росія втратить Telegram та інші популярні сервіси. Ваша активна участь може змінити хід історії", - написав Дуров.

30 квітня в Москві на проспекті Сахарова пройде мітинг проти блокування Telegram, який організовує Лібертаріанська партія Росії. Захід погоджено з московською мерією.

Офіційний сервісний акаунт Telegram 22 квітня розіслав російським користувачам пропозицію о сьомій годині вечора запустити з вікон паперові літачки. Дуров заявив, що це акція на підтримку вільного інтернету, приурочена до сьомого дня блокування Telegram у Росії.

Засновник Telegram призначив ще одну акцію з літачками на сьому годину вечора 29 квітня, але до неї долучилось значно менше людей, ніж тиждень тому.

Теми: інтернетРосіяакції
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