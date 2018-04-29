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Дуров зовет москвичей на митинг против блокировки Telegram

Воскресенье, 29 апреля 2018, 22:37

Официальный сервисный аккаунт Telegram разослал пользователям в России уведомление об акции против блокировки мессенджера, которая пройдет в Москве 30 апреля.

Как пишет "Медуза", уведомление содержит ссылку на запись основателя Telegram Павла Дурова — первую в его русскоязычном телеграм-канале, который был создан 29 апреля.

Дуров называет митинг 30 апреля "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию".

"Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье — полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории", — написал Дуров.

30 апреля в Москве на проспекте Сахарова пройдет митинг против блокировки Telegram, который организует Либертарианская партия России. Мероприятие согласовано с московской мэрией.

Официальный сервисный аккаунт Telegram 22 апреля разослал российским пользователям предложение с семь часов вечера запустить из окон бумажные самолетики. Дуров заявил, что это акция в поддержку свободного интернета, приуроченная к седьмому дню блокировки Telegram в России.

Основатель Telegram назначил еще одну акцию с самолетиками на семь часов вечера 29 апреля, но к ней присоединилось гораздо меньше людей, чем неделю назад.

Темы: интернетРосcияакции
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