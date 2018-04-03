"Троя": У Кремля був план дестабілізувати ще один регіон України

Британське видання "The Times" повідомляє, що команді російського президента Володимира Путіна у 2014 році пропонували план із дестабілізації ще й Запорізької області України.

Видання ознайомилося з урядовою доповіддю, яка спирається на листи з електронної пошти радника Путіна Владислава Суркова, зламаної хакерами, передає "Голос Америки".

Автор статті "Операція Троя: російський план поширення хаосу в Україні" Том Парфітт із Москви пише, що план "Троя" в листопаді 2014 надіслав до Кремля Олексій Муратов – колишній депутат від Курської області і "представник ДНР" у Росії.

Ця пропозиція була частиною ширшого плану Кремля з дестабілізації України (який уже діяв у Донецькій та Луганській областях).

Йшлося про підготовку населення Запорізької області до проросійського заколоту, який Муратов називав "визволенням". У плані зазначалися імена ватажків проросійських заворушень, а шпигуни вже діяли на місці подій.

Співавтор доповіді – депутат британського парламенту від Консервативної партії Боб Сілі – заявив, що витоки з пошти Суркова проливають світло на приховані кампанії та гібридну війну з чітким зазначенням фінансування кібернападів, розповсюдження фейкових новин, хабарі, проплачені акції і навіть конкретну "ціну" за повалення української влади в регіоні.

Згідно з планом операції "Троя", Муратов пропонував вкласти $181 000 на поширення проросійського заколоту далі на захід від Донбасу. Документ, ймовірно, був направлений заступнику Суркова.

Це був план маніпуляції громадською думкою перед заколотом у Запоріжжі, в якому мали б використати мережу російських шпигунів. Передбачався і контакт із місцевою поліцією та Службою безпеки України.

За планом, від $40 000 мало піти на організацію проросійських протестів у Запоріжжі, $10 000 – на підтримку мережі агентів у СБУ і Міністерстві внутрішніх справ, ще до $49 000 – на купівлю транспортних засобів.

Том Парфітт зазначає, що план Муратова не втілили в життя, і важко сказати, чи Москва розглядала його як серйозну пропозицію.

Документ був частиною переписки, яку перехопили українські хакери в листопаді минулого року. Два попередні шматки викрили у 2016 році. Боб Сілі ретельно вивчав їх.

Кремль назвав здобуту інформацію сфабрикованою, хоча деякі люди, які надіслали Суркову електронні листи, назвали їх справжніми.

Автор статті припускає, що Кремль таки прагнув пропагувати автономію для регіонів України зі значним російськомовним населенням, як це було й на Донбасі паралельно з російським військовим вторгненням.