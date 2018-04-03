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Підслідність провадження щодо Холодницького змінили

Вівторок, 3 квітня 2018, 14:13

Генеральний прокурор змінив підслідність у справі свого заступника – керівника САП Назара Холодницького, процесуальне керівництво здійснює генеральна інспекція ГПУ.

Про це "Українській правді" повідомив керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ ГПУ Володимир Гуцуляк.

Він зазначив, що йому відомо лише про одну справу, яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розслідує щодо нього.

"Про три провадження, як про це каже він, мені не відомо", – сказав Гуцуляк.

"Я знаю про одне. Воно зареєстроване за моєю ініціативою після виходу сюжету з приводу моєї дружини. Воно було зареєстроване за підслідністю і скероване в НАБУ. Там проводились слідчі дії, і я давав свідчення", – розповів він.

"Очевидно, що саме це провадження викликає в нього якісь міркування з приводу упередженості працівників нашого підрозділу", – сказав Гуцуляк.

"З огляду на це, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо Холодницького нещодавно змінено, його здійснюють прокурори генеральної інспекції. Це було рішення генерального прокурора", - сказав він.

Гуцуляк також зазначив: "Холодницький у вівторок на допиті спілкувався зі слідчим з нашого департаменту, але процесуальне керівництво здійснюють прокурори генінспекції, і власне вони будуть керувати всім слідством".

Водночас керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ ГПУ відмовився відповідати на запитання, чи готує Генпрокуратура підозру Холодницькому.

"Це таємниця досудового розслідування, її передчасно розголошувати не можна", - сказав Гуцуляк.

Як відомо, раніше Холодницький просив змінити підслідність кримінального провадження, в рамках якого щодо нього проводилися негласні слідчі дії.

"Була спроба провести слідчі дії – у вигляді відбору зразків голосу, але я вважаю, що є необ'єктивне ставлення, оскільки керівник департаменту є фактичним фігурантом у трьох провадженнях САП і НАБУ", – заявив він.

"Мені не доводиться розраховувати на об'єктивність слідства, тому я чекаю рішення про зміну слідчих і прокурорів департаменту, який розслідує це провадження", – сказав керівник САП.

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Оксана Коваленко, УП
Теми: ХолодницькийАнтикорупційна прокуратураГенпрокуратураНАБУЛуценко
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