Справу, в якій фігурує Холодницький, ГПУ розслідує вже півроку

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури вже півроку розслідує кримінальну справу, у якій фігурує керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Про це повідомив "Укрінформу" керівник департаменту Володимир Гуцуляк.

"Кримінальне провадження розслідується вже близько півроку. І є питання до Назара Івановича по окремих відомостях, які встановлені в межах слідства", – сказав він.

Гуцуляк уточнив, що кримінальне провадження було порушене "за відомостями, які були встановлені у ході слідства департаментом з розслідування у сфері економіки Генпрокуратури".

"Були виявлені окремі факти злочинів, але ми зараз іще не можемо стверджувати, що він (Холодницький - ред.) їх вчинив", – зазначив посадовець.

Він додав: "НАБУ до провадження, яке розслідується в департаменті, відношення не має, але інколи ми даємо їм доручення на проведення певних заходів".

На уточнююче запитання, за якою статтею Кримінального кодексу розслідується справа, у якій фігурує керівник САП, Гуцуляк сказав, що "не має дозволу прокурора на розголошення цих відомостей".

Раніше 30 березня ГПУ повідомила, що керівник САП Назар Холодницький не з'явився 30 березня на виклик слідчого для надання зразків свого голосу.

Водночас сам Холодницький сказав, що дізнався про виклик на допит зі ЗМІ.

Керівник САП зазначив, що з понеділка сам зв'яжеться із Генпрокуратурою для сприяння у можливих слідчих діях, якщо такі мають проводитися і в тому числі надасть зразок голосу.

Також стало відомо, що в рамках кримінального провадження, яке розслідується НАБУ спільно з ГПУ, за здобутими в ході слідства фактами до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за підписами генерального прокурора Юрія Луценка та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника направлені дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.

Як повідомлялося, в березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума.

З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького