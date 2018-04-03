Тука пояснює, чому досі не розпочали виплати звільненим із полону

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Вівторок, 3 квітня 2018, 15:00

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб досі не отримало списки визволених заручників, тому не може розпочати виплати грошової допомоги.

Про це заявив заступник міністра Георгій Тука на засіданні круглого стілу "Насильство та тортури на окупованому Донбасі: покарання невідворотнє" 3 квітня в Києві, передає "Укрінформ".

"Минулого понеділка Служба Безпеки публічно відзвітувала, що в наше міністерство передала перелік із 72 осіб. На підставі цього переліку громадян ми можемо почати робити виплати їм. Але, на вчорашній вечір, ще досі ми цього переліку не отримали", – зазначив Тука.

Як повідомлялось, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко направила в Кабмін два запити щодо невиконання урядом його рішення про надання грошової допомоги звільненим із полону заручникам.

Як відомо, 27 грудня 2017 року з окупованої частини Донбасу було звільнено 74 незаконно утримуваних українців. В ОРДЛО українська сторона передала 233 людини.

Це був найбільший обмін утримуваних осіб між сторонами з 2015 року.

Наприкінці січня 2018 року ЗМІ повідомляли, що за місяць по звільненню з полону бойовиків "ДНР" і "ЛНР" люди все ще не відновили свої документи та не отримали компенсації від України.

31 січня Кабмін передбачив, що звільнені з ОРДЛО заручники отримають 100 тисяч гривень одноразової допомоги.

26 березня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб закликало Службу безпеки України надавати списки звільнених із полону бойовиків українців частинами для прискорення виплати їм допомоги.

Теми: полонені заручники гроші Кабінет міністрів
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