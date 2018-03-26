СБУ попросять давати списки звільнених із полону частинами для виплат

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Понеділок, 26 березня 2018, 10:34

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб попросить Службу безпеки України надавати списки звільнених із полону бойовиків українців частинами для прискорення виплати їм допомоги.

Про це керівник МінТОТ Вадим Черниш сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, там зараз іде перевірка кожної людини. Кошти зарезервовано для виплат, порядок витрачання цих коштів буде відпрацьовано", – зазначив він.

"Ми найближчим часом проведемо погоджувальну нараду зі Службою безпеки України та відповідними адміністраціями – та повідомимо громадськість, як це буде відбуватися", – повідомив міністр.

Крім того, Черниш додав, що міністерство планує просити СБУ надавати списки звільнених з ОРДЛО українців частинами для прискорення виплати допомоги.

"Ми поговоримо з ними, можливо, вони частинами будуть давати ці списки. Тобто дадуть список тих, кого вже перевірили", – пояснив міністр.

Як відомо, 27 грудня 2017 року з окупованої частини Донбасу було звільнено 74 незаконно утримуваних українців. В ОРДЛО українська сторона передала 233 людини.

Це був найбільший обмін утримуваних осіб між сторонами з 2015 року.

31 січня 2018 року Кабмін передбачив, що звільнені з ОРДЛО заручники отримають 100 тисяч гривень одноразової допомоги.

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Теми: полонені заручники гроші СБУ
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