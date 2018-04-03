Луценко пообіцяла нові проекти про скасування декларацій для ГО

Для розробки нового проекту закону про скасування е-декларування для антикорупціонерів буде створена робоча група при президентові України, проект передбачатиме "прозору звітність" для громадських організацій.

Про це під час брифінгу заявила представниця президента в Верховній Раді, член фракції "БПП" Ірина Луценко, коментуючи провалені проекти.

"Незабаром при президенті України буде створено робочу групу, яка підготує новий законопроект про скасування е-декларування для активістів. За основу буде взято наявний президентський законопроект. Крім того, будуть враховані зауваження Венеційської комісії", - сказала вона.

Луценко розповіла, що законопроект передбачатиме скасування е-декларування для громадських активістів, проте натомість запроваджуватиме "прозору звітність" для громадських організацій.

На її думку, цю ідею імовірно підтримають також міжнародні партнери України, які надають фінансову підтримку нашій країні й хочуть мати впевненість, що гроші використовуються коректно. Як приклад некоректного використання коштів Луценко навела створення системи е-декларування для НАЗК розробником "Міранда", котрий виконав лише частину технічних завдань.

"Європейські платники податків зацікавлені, щоб їхні гроші були захищені", – резюмувала Ірина Луценко.

Луценко нагадала, що президент вніс свій законопроект 8 місяців тому, проте жодна фракція, крім БПП, його не підтримала.

"А за два дні до завершення терміну подання декларацій всі раптом вирішили на цій темі попіаритися. Все, що робиться поспіхом, не має успіху", – сказала Луценко.

Вона додала, що сама фракція БПП спеціально збиралася напередодні (2 квітня) й ще раз ухвалила рішення підтримати президентський законопроект і не підтримувати законопроект Тимошенко.

На питання журналістів, чому в такому випадку 45 з 135 депутатів фракції БПП не проголосували за президентський законопроект, Луценко відповіла:

"Позиція фракції була голосувати за президентський законопроект. Я думаю, що треба питати персонально в кожного депутата, чому вони не визначилися".

Як відомо, раніше у вівторок Верховна Рада відхилила законопроекти 6271 і 6674, якими пропонувалося замінити обов'язкове декларування доходів активістами на подачу ними спеціальних фінансових звітів.

Президентський закон (6674) підтримали всього 157 депутатів. З них 90 членів фракції БПП, 55 – "Народний фронт", Олександр Біловол з групи "Відродження", Ігор Молоток та Олександр Пономарьов з групи "Воля народу", і 9 позафракційних депутатів.

Крім цього народні депутати Верховної Ради з кількох спроб не змогли включити до порядку денного ще чотири законопроекти про відтермінування та скасування декларування для громадських активістів та іноземців, членів наглядових рад.

27 березня 2017 року президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Західні українські партнери розкритикували українські поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.

Порошенко згодом просив депутатів скасувати вимогу про зобов’язання громадських активістів подавати електронні декларації.

Термін подання електронних декларації за 2017 рік сплив 1 квітня.