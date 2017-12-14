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У поліції повідомили, скільки людей шукають за злочини проти Майдану

Четвер, 14 грудня 2017, 15:15

У міжнародному розшуку за злочини проти Майдану перебувають 22 особи.

Про це йдеться у відповіді Національної поліції на запит "Української правди".

"Департаментом карного розшуку вживаються заходи з розшуку 22 осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень відносно учасників акцій протесту, які проходили в Києві з листопада 2013 року по березень 2014 року", - йдеться у відповіді.

Відзначається, що дані особи перебувають у міжнародному розшуку і переховуються на території Російської Федерації.

 

Водночас у поліції не відповіли на питання УП про те, скільки осіб розшукані і скільки осіб зняті з розшуку та з яких причин.

"Українська правда" зверталась з запитом до Генпрокуратури, але отримала відповідь від Нацполіції.

Ми також звернулись з питаннями про розшукуваних до СБУ, однак там повідомили, що не здійснювали досудового розслідування кримінальних проваджень щодо Майдану.

Як відомо, у листопаді  Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-заступника міністра МВС Віктора Ратушняка.

А за кілька днів зняв із міжнародного розшуку і так званого "лісника Януковича" Віктора Сівця, який, за даними правоохоронців, переховується у Росії.

Раніше начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявляв, що на сьогодні розслідуються більше 3 тисяч злочинів, скоєних під час Майдану.

"Про підозри повідомили 380 особам, обвинувальні акти по 239 направлено до суду. 48 осіб визнані винними. Одна людина відбуває реальний термін за ґратами", - сказав Горбатюк.

Також він додав, що в розшуку знаходиться 110 підозрюваних.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МайданрозшукполіціяІнтерпол
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