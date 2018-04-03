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Нардепи готові взяти на поруки Бубенчика

Вівторок, 3 квітня 2018, 19:39
Нардепи готові взяти на поруки Бубенчика
Громадське

Народні депутати готові взяти на поруки Івана Бубенчика, який заявляє, що вбив двох правоохоронців 20 лютого 2014 року, суд оголосив перерву до 21:00.

Таку інформацію "Українській правді" повідомив депутат Володимир Парасюк, відповідаючи на питання, чи готові депутати взяти Бубенчика на поруки.

"Тут питання взагалі в ситуації, яка склалася. Ми будемо говорити про те, щоб його, взагалі, відпустили під особисте зобов'язання. Звичайно, ряд депутатів уже обговорюють те питання, щоб взяти його на поруки. Зокрема я, Семен Семенченко (народний депутат від партії "Самопоміч" – ред.)."

Він повідомив, що наразі у суді, який обирає Бубенчику запобіжний захід, оголошено перерву до 21:00 вівторка, щоб адвокати ознайомилися з матеріалами справи.

"Зараз адвокат вивчає справу. Суд відклали до 21:00 сьогоднішнього вечора", – повідомив політик.

Парасюк додав, що депутати консультуються з адвокатами у справі Бубенчика, якому інкримінують вбивства правоохоронців на Майдані.

"Я був на суді. Від'їхав для консультацій з адвокатом", - сказав Парасюк.

Він пояснив, що зараз у справі Бубенчика визначають адвоката, який буде його представляти.

Як відомо, Бубенчика підозрюють у посяганні на життя працівників правоохоронного органу (стаття 348 ККУ), умисному вбивстві (стаття 115 ККУ) та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (263 ККУ).

Раніше стало відомо, що ГПУ вручила підозру Бубенчику, який розповідав, як стріляв на Майдані у правоохоронців. Його підозрюють у вбивстві двох правоохоронців.

Детальніше про справи Майдану читайте у матеріалі: Справи Майдану. Розслідувати не можна закрити

Українська правда

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Теми: БубенчикМайдансудПарасюкСеменченко
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