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Бубенчику знову не змогли обрати запобіжний захід

П'ятниця, 27 квітня 2018, 17:33

Суд з обрання запобіжного заходу майданівцю Івану Бубенчику, підозрюваному в посяганні на життя правоохоронця та незаконному  поводженні зі зброєю, перенесли на 17 травня.

Відповідне рішення в п’ятницю оголосив слідчий суддя Печерського райсуду Києва Олексій Сколов

Засідання перенесли через відсутність народних депутаті, які подали клопотання про взяття Бубенчика на поруки.

Суд попросив захист активіста забезпечити присутність депутатів на наступному засіданні.

Прокуратура просила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

На думку обвинувачення, Бубенчик може переховуватися від слідства і суду та знищити чи спотворити докази.

Водночас, адвокати стверджували, що підозра та ризики є необгрунтованами, докази – неналежними, затримання майданівця було незаконним, а він належним чином не повідомлений про підозру.

Зокрема, за словами захисту, в процесі обшуку зброя була вилучена не в Бубенчика, а в іншої особи.

Сам активіст, коментуючи журналістам свою підозру, сказав, що не розуміє, "як можна звинувачувати захисника народа".

Відповідаючи на запитання, чи буде він носити електронний браслет у разі, якщо суд задоволить клопотання прокуратури, він ствержував, що не буде.

"Прокуратура на сьогоднішій день взагалі не служить народу України", – зазначив Бубенчик.

Раніше, 24 квітня суд переніс обрання запобіжного заходу Бубенчику в зв’язку з неявкою інших двох адвокатів.

5 квітня Бубенчику і його захисникам вручили нову підозру.

Наразі Бубенчик підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ст. 348 та ч.1 ст. (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

17 квітня ГПУ подала нове клопотання до суду про обрання запобіжного заходу активісту Євромайдана Івану Бубенчику.

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БубенчиксудЄвромайдан
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