Луценка викликали на допит у НАБУ

Національне антикорупційне бюро викликало на допит генпрокурора Юрія Луценка у зв’язку з передачею ним резонансної справи відносно учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган, оприлюднивши повістку про виклик.

"Генеральний прокурор Юрій Луценко викликається на допит до НАБУ з приводу прийняття ним процесуального рішення про передачу резонансного кримінального провадження відносно учасника Євромайдану Івана Бубенчика складу прокурорів на чолі із куруючим заступником генпрокурора Анжелою Стрижевською для здійснення неупередженого та ефективного досудового розслідування", - написала Сарган.

Луценка викликають на 15 липня.

За словами прес-секретаря генпоркурора, приводом для такого рішення у квітні минулого року стали заяви учасників Революції Гідності та публікації ЗМІ щодо упередженої кваліфікації дій Бубенчика під час подій січня-лютого 2014 року.



"Генеральний прокурор викликається на допит у якості свідка у кримінальному провадженні, порушеному за заявою адвоката потерпілих. Цим адвокатом є Олександр Горошинський, відомий захисник "беркутів" та самого Януковича", - відзначила Сарган.



Вона додала, що провадження зареєстроване за ч.1 ст.364 (Зловживання владою) ККУ.

"Орган досудового розслідування – Національне антикорупційне бюро України. Що ж, реванш триває. Тепер, окрім януковичів і медведчуків, генпрокурор Луценко заважає і НАБУ", - підсумувала Сарган.