Луценка викликали на допит у НАБУ

3970 переглядів
П'ятниця, 12 липня 2019, 15:25

Національне антикорупційне бюро викликало на допит генпрокурора Юрія Луценка у зв’язку з передачею ним резонансної справи відносно учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган, оприлюднивши повістку про виклик.

"Генеральний прокурор Юрій Луценко викликається на допит до НАБУ з приводу прийняття ним процесуального рішення про передачу резонансного кримінального провадження відносно учасника Євромайдану Івана Бубенчика складу прокурорів на чолі із куруючим заступником генпрокурора Анжелою Стрижевською для здійснення неупередженого та ефективного досудового розслідування", - написала Сарган. 

Луценка викликають на 15 липня. 

 

За словами прес-секретаря генпоркурора, приводом для такого рішення у квітні минулого року стали заяви учасників Революції Гідності та публікації ЗМІ щодо упередженої кваліфікації дій Бубенчика під час подій січня-лютого 2014 року. 

"Генеральний прокурор викликається на допит у якості свідка у кримінальному провадженні, порушеному за заявою адвоката потерпілих. Цим адвокатом є Олександр Горошинський, відомий захисник "беркутів" та самого Януковича", - відзначила Сарган.

Вона додала, що провадження зареєстроване за ч.1 ст.364 (Зловживання владою) ККУ.

"Орган досудового розслідування – Національне антикорупційне бюро України. Що ж, реванш триває. Тепер, окрім януковичів і медведчуків, генпрокурор Луценко заважає і НАБУ", - підсумувала Сарган.

 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Луценко Генпрокуратура НАБУ допит Бубенчик


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Через скандальний "телеміст" порушено ще одну справу 9 липня 2019, 18:48
Скандал навколо "телемосту": NewsOne висунув звинувачення Луценку 8 липня 2019, 22:17
Луценко: Всіх, від власника NewsOne до ведучого, викликали на допит 8 липня 2019, 14:31
Усі новини
Головні новини
Порошенко відреагував на ініціативу Зеленського щодо його люстрації
Посли країн G7 розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію
Пєсков розповів, якою була і скільки тривала розмова Зеленського і Путіна
З'явився текст проекту Зеленського про масову люстрацію чиновників
Усі новини
думка

9 помилок, яких припускаються протягом перших 10 хвилин робочого дня

історія

Чому дочку Ярослава Мудрого неправильно називати Анною Руською

психологія

6 ознак, що людина на вас "запала" та ще три, що недоречно "впадаєте" ви