Луценко сходив у НАБУ на допит через справу проти майданівця Бубенчика

Джерело: "Українська правда"

Генеральний прокурор Юрій Луценко сходив на допит до Національного антикорупційного бюро у зв’язку з передачею ним резонансної справи проти учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.

Пряма мова: "Я не вважаю необхідним обговорювати деталі".

"Я також маю попередження про нерозголошення даних досудового слідства, відтак точно цитувати запитання (допиту – УП) і відповіді не маю права. Але в цілому, ця справа не має жодного юридичного значення".

"Генпрокурор будь-яких років незалежності України, власне і до того, і в будь-якій країні, має право міняти групу прокурорів. Порядок визначення ефективності/неефективності чинним законодавством не визначається (Луценко змінив прокурорів у справі нібито через неефективність слідства – УП)".

Деталі: Відповідаючи, скільки питань поставили генпрокурору, Луценко сказав, що загалом, разом із викладенням його прав і обов’язків, було 3 сторінки тексту.

За словами прес-секретарки генпрокурора Лариси Сарган, допит тривав близько 50 хвилин.

Очільник ГПУ сказав, що нинішня група прокурорів на чолі з його заступницею Анжелою Стрижевською вважає недоведеною версію про умисне вбивство Бубенчиком бійців "Беркуту". Мовляв, підозру йому висунули без показів, хто саме стріляв, без відеозаписів, даних негласних слідчих (розшукових) дій тощо.

Також Луценко розповів, що Бубенчику "дещо змінили кваліфікацію", наголосивши, що тяжкість злочину не змінена.

Адвокати постраждалих, за словами глави ГПУ, не оскаржили зміну підозри Бубенчику.

Водночас, генпрокурор не став розповідати, де наразі перебуває підозрюваний.

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