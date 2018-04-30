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Кожен четвертий росіянин не знає про нові санкції США

Понеділок, 30 квітня 2018, 01:48

Майже 23 відсотки росіян не знають про нові санкції Вашингтона щодо бізнесменів і чиновників з РФ.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження на замовлення фонду "Общественное мнение", оприлюднені в неділю, 29 квітня, пише DW.com.

Майже 23 відсотки російських респондентів зізналися, що вперше зіткнулися з інформацією про нові санкції Вашингтона щодо бізнесменів і чиновників з РФ лише в ході самого опитування, в якому взяли участь.

Ще 44 відсотки розповіли соціологам, що "чули" про ці штрафні заходи, і лише 32 відсотки з упевненістю зазначили, що "знають" про ці кроки американської адміністрації.

При цьому найбільша кількість учасників опитування (34 відсотки) переконані, що скасування російських санкцій проти Заходу піде на користь економіці. У зворотному впевнені 16 відсотків респондентів.

Опитування проводилося 22 квітня цього року. У ньому взяли участь 1 500 респондентів з 104 населених пунктів Росії.

Нагадаємо, 6 квітня Сполучені Штати запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

За один день найбагатші російські бізнесмени зі списку Forbes втратили понад 12 млрд доларів через санкції.

Рекомендуємо почитати: Чорний лебідь для російських олігархів: чому всі говорять про нові санкції США

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосія
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