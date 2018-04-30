Каждый четвертый россиянин не знает о новых санкциях США

Почти 23 процента россиян не знают о новых санкциях Вашингтона в отношении бизнесменов и чиновников из РФ.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования по заказу фонда "Общественное мнение", обнародованные в воскресенье, 29 апреля, пишет DW.com.

Почти 23 процента российских респондентов признались, что впервые столкнулись с информацией о новых санкциях Вашингтона в отношении бизнесменов и чиновников из РФ лишь в ходе самого опроса, в котором приняли участие.

Еще 44 процента рассказали социологам, что "слышали" об этих штрафных мерах, и только 32 процента с уверенностью отметили, что "знают" о данных шагах американской администрации.

При этом наибольшее количество участников опроса (34 процента) убеждены, что отмена ответных санкций против Запада положительно отразится на состоянии российской экономики. В обратном уверены 16 процента респондентов.

Опрос проводился 22 апреля этого года. В нем приняли участие 1 500 респондентов из 104 населенных пунктов России.

Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

За один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 млрд долларов из-за санкций.

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