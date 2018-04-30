У поліції Херсонщини не пов’язують з роботою смерть начальника одного з відділків

Поліція Херсонщини розслідує смерть начальника Горностаївського райвідділу поліції підполковника Руслана Бабіча як самогубство. Жодної інформації про причини вони поки не мають.

Про це розповіла начальник відділу комунікацій обласного управління Національної поліції в Херсонській області Ірина Атаманенко Громадському радіо.

За її даними, смерть начальника Горностаївського райвідділу поліції підполковника Руслана Бабіча не пов’язана зі справами, які розслідувалися у райвідділку, чи з конфліктом з керівництвом.

"Останнім часом у районі не було таких гучних злочинів, розслідування яких мало б ризики для працівників поліції. Конфліктів із керівництвом облуправління у Руслана Бабіча, наскільки мені відомо, не було", — розповіла Атаманенко.

Головний консультант начальника облуправління Нацполіції у Херсонській області Олена Ренкас, яка була знайома з Бабічем протягом багатьох років, розповіла, що його не можна вважати людиною, схильною до крайнощів.

"Зараз ніхто з херсонських колег Руслана не знає, що спонукало його на цей крок. Я була знайома з ним не один рік. Його дружина, Тетяна, яка теж працює у поліції, була моєю однокурсницею під час навчання у виші. Руслан — урівноважена людина, яка не мала жодної схильності до будь-яких крайнощів", - повідомила вона.

"Також, наскільки мені відомо, він не мав недоброзичливців, які б бажали йому смерті, могли б тиснути на нього, чимось шантажувати. Не чула я і про те, що він мав якісь проблеми у сім’ї. Враження від спільної роботи з Русланом у мене — тальки позитивні. Тому особисто мене ці події просто шокували", — додала Ренкас.

Руслан Бабіч перестав виходити з підлеглими на зв’язок 28 квітня, а 29 квітня, коли чоловік не приїхав на здачу чергування, до нього додому направили оперативну групу. Там поліцейського знайшли мертвим.Він був повішеним на гачку в зв’язці з двох ременів.

За головною версією слідства, Бабич скоїв самогубство, проте передсмертної записки не знайшли. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "самогубство".