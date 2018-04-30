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В полиции Херсонщины не связывают с работой смерть начальника одного из отделений

Понедельник, 30 апреля 2018, 03:09

Полиция Херсонщины расследует смерть начальника Горностаевского райотдела полиции подполковника Руслана Бабича как самоубийство. Никакой информации о причинах у них пока нет.

Об этом рассказала начальник отдела коммуникаций областного управления Национальной полиции в Херсонской области Ирина Атаманенко Громадському радіо.

По ее данным, смерть начальника Горностаевского райотдела полиции подполковника Руслана Бабича не связана с делами, которые расследовались в райотделе, или с конфликтом с руководством.

"В последнее время в районе не было таких громких преступлений, расследование которых имело риски для работников полиции. Конфликтов с руководством облуправления у Руслана Бабича, насколько мне известно, не было", - рассказала Атаманенко.

Главный консультант начальника облуправления Нацполиции в Херсонской области Елена Ренкас, которая была знакома с Бабичем в течение многих лет, рассказала, что его нельзя считать человеком, склонным к крайностям.

"Сейчас никто из херсонских коллег Руслана не знает, что побудило его на этот шаг. Я была знакома с ним не один год. Его жена, Татьяна, тоже работает в полиции, была моей однокурсницей во время обучения в вузе. Руслан - уравновешенный человек, не имел никакой склонности к любым крайностям", - сообщила она.

"Также, насколько мне известно, он не имел недоброжелателей, которые хотели ему смерти, могли бы давить на него, чем-то шантажировать. Не слышала я и о том, что он имел какие-то проблемы в семье. Впечатления от совместной работы с Русланом у меня - тальки положительные. Поэтому лично меня эти события просто шокировали", - добавила Ренкас.

Руслан Бабич перестал выходить с подчиненными на связь 28 апреля, а 29 апреля, когда он не приехал на сдачу дежурства, к нему домой направили оперативную группу. Там полицейского нашли мертвым. Он был повешенным на крючке в связке из двух ремней.

По главной версии следствия, Бабич совершил самоубийство, однако предсмертной записки не нашли. По факту смерти открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Темы: Херсонская областьполиция
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