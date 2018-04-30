КНДР повернеться в той же часовий пояс, що і Південна Корея

Північна Корея вирішила повернутися до єдиного часу з Південною Кореєю.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Парламент Північної Кореї оголосив про своє рішення об'єднати свій часовий пояс з Південною Кореєю, починаючи з 5 травня, в спробі сприяти примиренню і єдності двох Корей, повідомили в державних ЗМІ країни.

Таке рішення Північної Кореєю було прийняте після несподіваної пропозиції Кім Чен Ина перевести свій годинник вперед на 30 хвилин, щоб синхронізувати його за часом Південної Кореї, в ході саміту з президентом Мун Чже Іном.

Північна Корея вирішила скасувати стандартний час і перевела стрілки на 30 хвилин назад в серпні 2015 року, стверджуючи, що цей крок був спрямований на усунення наслідків колоніального правління Японії на Корейському півострові. Дві Кореї раніше використовували однаковий час.

Лідер КНДР сказав, що крок з об'єднання часового поясу є "першим практичним кроком для національного примирення і єдності", йдеться в повідомленні.

"Відзначивши, що побачити годинники, що висять на стіні місця зустрічі на вищому рівні і показують два різних часи Пхеньяна і Сеула, викликало щем, він запропонував об'єднати час на півночі і півдні, перш ніж робити що-небудь ще", - повідомило північнокорейське агентство KCNA.

Як повідомлялося, 27 квітня лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Вони зустрілися у прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

28 квітня президент США Дональд Трамп обговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе можливі дату та місце проведення зустрічі з лідером КНДР.