КНДР вернется в тот же часовой пояс, что и Южная Корея

Северная Корея решила вернуться к единому времени с Южной Кореей.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Парламент Северной Кореи объявил о своем решении объединить свой часовой пояс с Южной Кореей, начиная с 5 мая, в попытке содействовать примирению и единству двух Корей, сообщили в государственных СМИ страны.

Такое решение Северной Кореии последовало после неожиданного предложения Ким Чен Ына перевести свои часы вперед на 30 минут, чтобы синхронизировать их по времени Южной Кореи, ходе саммита с президентом Мун Чже Ином.

Северная Корея решила отменить стандартное время и перевела стрелки на 30 минут назад в августе 2015 года, утверждая, что этот шаг был направлен на устранение последствий колониального правления Японии на Корейском полуострове. Две Кореи ранее использовали одинаковое время.

Лидер КНДР сказал, что шаг по объединению часового пояса является "первым практическим шагом для национального примирения и единства", говорится в сообщении.

"Отметив, что увидеть часы, висящие на стене места встречи на высшем уровне и показывающие два разных времени Пхеньяна и Сеула, вызвало щемящую боль, он предложил объединить время на севере и юге, прежде чем делать что-либо еще", - сообщило северокорейское агентство KCNA.

Как сообщалось, 27 апреля лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

28 апреля президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможную дату и место проведения встречи с лидером КНДР.