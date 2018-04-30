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Глава МЗС Китаю вирушить з візитом в КНДР

Понеділок, 30 квітня 2018, 08:09

На цьому тижні головний дипломат китайського уряду Ван І відправиться в Північну Корею.

Про це повідомив представник МЗС КНР Лу Кан, передає Reuters.

Відвідування Північної Кореї заплановано на середу і четвер, сказано в заяві, опублікованій на веб-сайті міністерства.

Візит відбудеться на тлі історичного саміту між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом Південної Кореї Мун Чже Іном в прикордонному пункті Пханмунджом, на якому лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну і досягти повної денуклеаризації Корейського півострова.

Нагадаємо, Китай єдиний союзник Північної Кореї і її ключовий торговий партнер, він має суттєві важелі впливу на КНДР. При цьому в 2017 році Китай підтримав резолюцію Ради Безпеки ООН про посилення санкцій проти Північної Кореї.

Як повідомлялося, в кінці березня Кім Чен Ин несподівано наніс візит до столиці Китаю.

Теми: КНДРКитай
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