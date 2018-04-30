Глава МЗС Китаю вирушить з візитом в КНДР
На цьому тижні головний дипломат китайського уряду Ван І відправиться в Північну Корею.
Про це повідомив представник МЗС КНР Лу Кан, передає Reuters.
Відвідування Північної Кореї заплановано на середу і четвер, сказано в заяві, опублікованій на веб-сайті міністерства.
Візит відбудеться на тлі історичного саміту між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом Південної Кореї Мун Чже Іншому в прикордонному пункті Пханмунджом, на якому лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну і досягти повної денуклеаризації Корейського півострова.
Нагадаємо, Китай єдиний союзник Північної Кореї і її ключовий торговий партнер, він має суттєві важелі впливу на КНДР. При цьому в 2017 році Китай підтримав резолюцію Ради Безпеки ООН про посилення санкцій проти Північної Кореї.
Як повідомлялося, в кінці березня Кім Чен Ин несподівано наніс візит до столиці Китаю.