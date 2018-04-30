На этой неделе главный дипломат китайского правительства Ван И отправится в Северную Корею.

Об этом сообщил представитель МИД КНР Лу Кан, передает Reuters.

Посещение Северной Кореи запланировано на среду и четверг, сказано в заявлении, опубликованном на веб-сайте министерства.

Визит состоится на фоне исторического саммита между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в пограничном пункте Пханмунджом, на котором лидеры двух стран договорились наконец закончить войну и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, Китай единственный союзник Северной Кореи и ее ключевой торговый партнер, он имеет существенные рычаги влияния на КНДР. При этом в 2017 году Китай поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против Северной Кореи.

Как сообщалось, в конце марта Ким Чен Ын неожиданно нанес визит в столицу Китая.